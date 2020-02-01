منذ اليوم: "واتساب" سيتوقف عن العمل بملايين الأجهزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينهي تطبيق التّراسل المعروف "واتساب" اليوم، السبت، عمله عبر ملايين الأجهزة القديمة، بعد إعلان الشّركة إيقاف دعمها للإصدارات القديمة من "أندرويد" و"أي أو إس" الّتي تعمل بها هذه الأجهزة.

وأعلنت الشّركة المملوكة لـ"فيسبوك" مؤخّرًا وقف دعمها للإصدارات القديمة من نظامي التّشغيل، وقالت في تدوينة إنّه هذه الأجهزة "لا تقدم الإمكانيات التي نحتاجها لتوسيع ميزات التطبيق في المستقبل، وكان هذا قرارًا صعبًا بالنسبة لنا، لكنه القرار الصائب من أجل منح الناس طرقًا أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء".

ويُعدّ "واتساب" أحد أكثر أنظمة المراسلة شعبية في العالم، معأكثر من مليار مستخدم عبر 180 دولة، إلّا أنّ ملايين المستخدمين أصحاب الأجهزة القديمة لن يتمكنوا من من استخدام حساباتهم الحالية، بالإضافة إلى خسارتهم للمحادثات في حال أنّهم لم يحتفظوا بسجل الدردشة الخاص بهم ولم يقوموا بتصديره في وقت سابق.

وقد أوقفت شركة "واتساب" في نهاية العام الماضي دعم جهاز "ويندوز فون"، مع عرض رسالة مفادها "لم يعد بإمكانك استخدام واتساب على هذا الهاتف، لأن ‘واتساب‘ لم يعد يدعمه".

ويتوقّف اليوم "واتساب" عن العمل في كل أجهزة "أندرويد" التي تعمل بالإصدار 2.3.7 (المعروف باسم Gingerbread) والإصدارات الأقدم، بالإضافة إلى مستخدمي أجهزة "آيفون" العاملة بالإصدار "أي أو أس 8" والإصدارات الأقدم.

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ووفقًا لشركة "جوجل" المطوّرة لنظام تشغيل "أندرويد" فإنّ هناك 0.3 في المئة فقط من الأجهزة الّتي تعمل بهذا الإصدار من النظام، فيما تدعي "آبل" أن 7 في المئة فقط من الأجهزة تعمل بواسطة إصدار أقدم من نظامها التشغيلي "أي أو أس 12".

والهواتف المعروفة بأنها قد تعمل بهذا النظام هي أجهزة "آيفون 4" و"جالاكسي نوت 1" و"سامسونج جالاكسي أس"، أو "سامسونج إيبيك 4 جي"، و"موتورولا درويد إكس" وغيرها من الأجهزة الّتي صدرت قبل عام 2011.

ولن يتمكّن مستخدمو هذه الأجهزة من تثبيت "واتساب" من متجر "آب ستور" أو متجر "جوجل بلاي"، كما سيتمّ الحد من قدرتهم على إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من حساباتهم الحالية في التطبيق، ولن يتمكنوا من استخدامه على الإطلاق بعد اليوم.

وتدعي الشركة أن هذه الخطوة، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم، ضرورية لضمان سلامة المستخدمين ضد المتسللين الذين قد يحاولون استغلال الثغرات الموجودة في الأنظمة التشغيلية القديمة لسرقة التفاصيل الشخصية.