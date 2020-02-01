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شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور قوى لـ "جون سينا" فى Fast and Furious 9 والان مع التفاصيل
السبت 1 فبراير 2020
اعتبرت وسائل إعلام بأن يحطم Fast and Furious بعد ظهور جون سينا.
وخطف john cena "جون سينا"، المصارع الأمريكى المحترف، ونجم WWE، الأنظار خلال عرض الإعلان الرسمى لـ Fast and Furious 9 لفين ديزل، المقرر طرحه فى 22 مايو المقبل، حيث من المتوقع أن يحطم الجزء التاسع من Fast and Furious 9 الأرقام القياسية لظهور جون سينا به.
وأظهر الإعلان الرسمى لـ Fast and Furious 9 جون سينا "جايكوب" وهو فى تحدٍ مع دومينيك توريتو فين ديزل - وليتى أورتيز ميشيل رودريجيز، حيث يؤدى شخصية "لص، قاتل، سائق عالى الأداء".
وبحسب مجريات أحداث Fast and Furious 9 ، يعيش دومينيك توريتو "فين ديزل" وليتى أورتيز "ميشيل رودريجيز"، فى مزرعة ويقومان بتربية ابن توريتو، براين، الذى سمى تيمنا باسم الشخصية التى لعبها الراحل بول ووكر.
و Fast and Furious 9 من إخراج جوستين لين وتأليف كريس مورغان ودانييل كيسى وبطولة فين ديزل وجون سينا وميشيل رودريجز.
مع بدء تصوير Fast and Furious 9 إنتاج شركة Universal، ترددت شائعات تزعم أن الفيلم الجديد سيعيد تقديم شخصية النجم الراحل بول ووكر، ورغم انتشار الشائعات بشكل كبير إلا أن شركة الإنتاج لم تخرج لتنفى أو تؤكد الخبر.
ووكر كان نجم سلسلة الأفلام الشهيرة Fast and Furious 9 منذ البداية فى 2001، حيث جسد دور الشرطى براين، قبل أن يلقى مصرعه فى حادث سيارة مأساوى عام 2013.
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