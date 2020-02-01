المشتركة تدك مواقع وتحصينات الحوثية وتكبدها خسائر فادحة في البرح

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السبت 1 فبراير 2020
تمكنت القوات المشتركة من دك مواقع وتحصينات مليشيات الحوثي وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال معارك عنيفة اندلعت بينهما في جبهة البرح.
وقال مصدر عسكري ميداني، إن أفراد اللواء الثامن عمالقة بمساندة من الوية المشاة تمكنوا من دك تحصينات ومواقع مليشيات الحوثي كانت تتمركز عليها في جبال رسيان شمالي البرح ،كما لقي عشرات القتلى والجرحى من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم.
وأضاف المصدر، أن مدفعية اللواء الثامن عمالقة تمكنت من تدمير عدد من الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وتواصل القوات المشتركة إلحاق الخسائر الفادحة في صفوف الحوثيين إثر الضربات الموجعة التي توجها لها في جبهة البرح، كما سقط عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات ميدانية في صفوف المليشيات
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