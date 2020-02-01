شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اختراق قراصنة من إيران لموقع وزارة الصحة المصرية والان مع التفاصيل

السبت 1 فبراير 2020 قام قراصنة إنترنت (هاكرز) باختراق الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المصرية بشكل مفاجئ اليوم السبت، ونشروا صوراً لأعلام إيران إلى جانب قناع "فانديتا" بعبارة كتب فيها: "اخترق من قبل قراصنة إيرانيون.. اخترق عبر BAX 026 بإيران.."

Advertisements وظهر محرك البحث جوجل موقع الوزارة معنون بأنه "مخترق" من قبل مجموع تطلق على نفسها Bax 026 of Iran". ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر بوزارة الصحة إنه يجرى التعامل حاليا مع القراصنة، وإعادة الموقع إلى طبيعته، بالإضافة إلى تشديد حمايته

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