شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار وجيه مهدي الوجيهي يعزي وزير العدل في وفاة والدته والان مع التفاصيل

السبت 1 فبراير 2020 بعث المستشار وجيه مهدي الوجيهي عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي برقية عزاء ومواساة إلى هيثم الغريب وزير العدل اليمني وذلك بوفاة المغفور لها بأذن الله تعالى والدته.

وعبر الوجيه ، عن أحر التعازي وصادق المواساة لوزير العدل وجميع أفراد أسرته بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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