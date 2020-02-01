شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "السعودية نيو تعزي وزير العدل اليمني في وفاة والدته والان مع التفاصيل

السبت 1 فبراير 2020 بعثت الخليج 365" برقية عزاء ومواساة إلى هيثم الغريب وزير العدل اليمني وذلك بوفاة المغفور لها بأذن الله تعالى والدته.

وعبرت أسرة الخليج 365 ، عن أحر التعازي وصادق المواساة لوزير العدل وجميع أفراد أسرته بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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