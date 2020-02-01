الأونروا: 40 % من اللاجئين الفلسطينيين لايزالون مهجرين من مخيماتهم داخل سوريا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:10 مساءً, 1 فبراير 2020 م
المناطق - واس
أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن 40% من اللاجئين الفلسطينيين لا يزالون مهجرين داخل سوريا.
وأشارت الوكالة الأممية في تقرير نشر اليوم على موقعها الرسمي في لبنان إلى أن مستويات التهجير ستبقى مرتفعة في عام 2020.
وكشفت (الأونروا) في تقريرها أن من بين 438 ألف لاجئ فلسطيني بقي في سوريا تعرض ثلثهم للتهجير لمرة واحدة على الأقل منذ بدء الأزمة السورية.
الجدير ذكره أن آلاف المهجرين الفلسطينيين تركوا منازلهم في مخيمات اليرموك ودرعا وحندرات وخان الشيح وفي الغوطة بعد حملات قصف قوات نظام الأسد الجوية والصاروخية والحصار الخانق الذي تعرضت له المخيمات الفلسطينية في سوريا منذ العام 2011.
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