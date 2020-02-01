شكرا لقرائتكم خبر عن «احذر» .. رسالة من هاكرز إيراني على موقع وزارة الصحة المصرية والان نبدء بالتفاصيل
تعرض الموقع الرسمي لوزارة الصحة المصرية، للاختراق اليوم السبت، من قبل هاكرز، ما تسبب في تعطله عن العمل.
وقال المخترقون إنهم "هاكرز إيرانيون"، ووضعوا رسالة قالوا فيها: "دائما قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر".
وقال مصدر بالوزارة، إنه يجري التعامل حاليا مع الهاكرز وإعادة الموقع إلى طبيعته، وتشديد إجراءات الحماية لمنع اختراقه مجددا.
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