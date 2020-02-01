مصدر: أصحاب القبعات الزرقاء يباشرون بالدخول الى ساحة التحرير

أفاد مصدر أمني، السبت، بأن ما يسمون "أصحاب القبعات الزرقاء" باشروا بالدخول الى ساحة التحرير وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أصحاب القبعات الزرقاء باشروا، اليوم، بالدخول الى ساحة التحرير".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "سيكون واجبهم تفتيش الداخلين الى الساحة وحماية الموجودين فيها".
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