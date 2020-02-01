مصدر: أصحاب القبعات الزرقاء يباشرون بالدخول الى ساحة التحرير

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أصحاب القبعات الزرقاء باشروا، اليوم، بالدخول الى ساحة التحرير".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "سيكون واجبهم تفتيش الداخلين الى الساحة وحماية الموجودين فيها".