عباس: لم يحصل اي تقدم بالقضية الفلسطينية منذ ان استولت عليها اميركا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، الرئيس الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يؤمن بالسلام ولم يحصل أي تقدم في الفترات الثلاث التي قضاها في الحكومة، كما أن القضية الفلسطينية لم يحصل بها اي تقدم بصورة عام منذ ان استولت عليها اميركا.
وقال عباس في كلمة له اثناء اجتماع الجامعة العربية في القاهرة برئاسة العراق وتابعتها الخليج 365، إن "وعد بلفور جاء نتيجة تنسيق كامل بين بريطانيا والولايات المتحدة"، لافتا الى أن نتنياهو لا يؤمن بالسلام ولم يحصل أي تقدم في الفترات الثلاث التي قضاها في الحكومة".
وأضاف، "قلت لترامب في اجتماع سابق إنني سأسعى لتكون دولة فلسطين منزوعة السلاح لأنني لا أؤمن بقوة السلاح، كما أن ترامب أرسل لي الصفقة لكي أقرأها بعد الإعلان عنها وكأنني غير معني بها"، لافتا الى أن "القضية الفلسطينية لم يحصل بها اي تقدم منذ ان استولت عليها اميركا".
وأضاف، "قلت لترامب في اجتماع سابق إنني سأسعى لتكون دولة فلسطين منزوعة السلاح لأنني لا أؤمن بقوة السلاح، كما أن ترامب أرسل لي الصفقة لكي أقرأها بعد الإعلان عنها وكأنني غير معني بها"، لافتا الى أن "القضية الفلسطينية لم يحصل بها اي تقدم منذ ان استولت عليها اميركا".
وتابع عباس حديث في اجتماع الجامعة، "أتحدى أي أحد منكم أن يرسم خارطة فلسطين التي تضمنتها صفقة القرن"، مؤكدا بالثول "لن نقبل بأي حل يقوم بضم القدس لإسرائيل ونحن حراسها والمسؤولون عنها".
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