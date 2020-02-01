قوة أمنية تقتل 'إرهابيين' في ديالى

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من فوج مغاوير الفرقة الخامسة وبالاشتراك مع مديرية استخبارات ديالى، قتلت اثنين إرهابيي داعش في بحيرة حمرين".

وتنفذ الأجهزة الأمنية عمليات في مناطق متفرقة من محافظة ديالى تسفر عن قتل "إرهابيين" واعتقال آخرين.