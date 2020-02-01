قراصنة إيرانيون يخترقون موقع وزارة الصحة المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اخترق قراصنة إيرانيون الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المصرية، السبت، ونشروا صورة تؤكد السيطرة عليه ما تسبب في تعطل الموقع أمام المستخدمين.

ونقلت وسائل إعلام مصرية محلية عن مصدر بوزارة الصحة قوله "إنه جارٍ التعامل مع الموقف وإعادة الموقع إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن، بعد أن أغلق عقب الاختراق مباشرة".

وأكد المصدر أنه من المرتقب تشديد إجراءات الحماية لمنع اختراق الموقع الإلكتروني للوزارة مجددا، كونه المنفذ الإعلامي الرسمي الوحيد لها.

وقبل إزالة الصورة التي وضعها القراصنة على الموقع كانت تظهر لمن يحاول الوصول إلى الموقع عبر محرك البحث جوجل عبارة "اخترق عبر BAX 026.. نحن دائما أقرب منك.. وهويتك معروفة لنا".