خروج طائرة إيرانية عن المدرج للمرة الثانية في أسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، السبت، خروج طائرة من طراز "إيرباص 319" تابعة لشركة "إيران إير" عن المدرج أثناء هبوطها في مطار كرمانشاه غرب إيران، في حادثة هي الثانية خلال أسبوع.



وأضاف أن الرحلة الجوية الإيرانية القادمة من العاصمة طهران لم تواجه أي مشاكل فنية، مشيراً إلى عدم وجود إصابات.

Advertisements

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) إن إحدى عجلات الطائرة انزلقت 6 أمتار بسبب تساقط الثلوج بكثافة أثناء سير الطائرة بعد الهبوط.

وكانت طائرة إيرانية قد خرجت، الإثنين، عن المدرج أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوبي البلاد، وسط حالة من الهلع بين الركاب.

وإيران لديها تاريخ من الحوادث الجوية المتكررة، التي يلقى باللوم فيها على طائراتها المتهالكة وسوء الصيانة.