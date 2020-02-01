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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزراء الخارجية العرب يبحثون اتخاذ موقف موحد إزاء "صفقة القرن" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
يجتمع، في وقت لاحق السبت، وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم بالعاصمة المصرية القاهرة؛ لاتخاذ موقف موحد إزاء خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والتي رفضتها السلطة الفلسطينية.
ويطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية بمقر الجامعة والذي جاء بناء على طلبه، الوزراء على موقف بلاده تجاه الرؤية الأمريكية للسلام المعروفة بـ"صفقة القرن".
ويرأس وفد لبنان وزير الخارجية الجديد ناصيف حِتي في أول مشاركة خارجية له عقب تشكيل الحكومة الجديدة، وكان يعمل موظفا بالأمانة العامة للجامعة العربية سابقا، فيما يشارك لأول مرة وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني عمر قمر الدين إسماعيل.
والثلاثاء، أعلن ترامب خطته للسلام في المنطقة والتي تقر بضم إسرائيل لمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقابل "شبه دولة" فلسطينية.
وبالنسبة للفلسطينيين تعد الخطة أسوأ مما كان معروضا عليهم في المفاوضات السابقة التي انهارت دون الوصول إلى نتيجة.
وقبيل الاجتماع التقى عباس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإطلاعه على موقف بلاده بشأن الرد على صفقة القرن.
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