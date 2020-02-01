شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسس "تسلا" يطلق موهبة جديدة بعيدة عن السيارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 كشف إلون ماسك مؤسس شركة "تسلا" المعروف بسياراته الإلكترونية وصواريخه الفضائية وتصريحاته الطنانة عن موهبة جديدة في مجال الموسيقى الإلكترونية.

وعلى مدى ساعات قليلة، عرف الملياردير ماسك عبر "تويتر" تحت شعار "إي دي ام" (إلكترونيك دانس ميوزيك). Advertisements وأوضح إلون ماسك عبر "تويتر" في رسالة مرفقة بصور له في استوديو تسجيل "لقد ألفت أغنية بعنوان "دونت داوت يور فايب" لقد ألفت كلماتها وأنا أؤديها أيضا". وبث عبر شبكة التواصل الاجتماعي هذه الأغنية الصادرة عن شركته للإنتاج الموسيقي "إيمو ج. ريكوردز". ولم يعط إلون ماسك أي تفاصيل حول الخطوات التالية في مسيرته الموسيقية. وتجاوز رأسمال "تسلا" الخميس في بورصة نيويورك 116,72 مليار دولار متجاوزا رأسمال أكبر 3 شركات صناعة سيارات في الولايات المتحدة وهي "جنرال موتورز" و"فورد" و فيات كرايسلر".

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