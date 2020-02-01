أبوالغيط يجدد دعم الجامعة العربية لأمن واستقرار السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، السبت، مساندة الجامعة للسودان في هذه المرحلة المهمة، عبر تعبئة الدعم العربي المتناسق لتلبية أولوياته واحتياجاته.



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جاء ذلك خلال استقبال أبوالغيط وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين إسماعيل، والذي يترأس وفد بلاده خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة الذي يعقد اليوم على مستوى وزراء الخارجية لبحث خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكر بيان للجامعة العربية أن أبوالغيط بحث مع قمر الدين آخر تطورات الأوضاع في السودان، والجهود التي تبذلها الحكومة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في الدولة، ومعالجة التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجهها، وإتمام مجمل الاستحقاقات ذات الصلة باستكمال المرحلة الانتقالية.

وأضاف البيان أن أبوالغيط أكد التزام الجامعة العربية بمواصلة دورها لمساندة السودان في هذه المرحلة، لتمكينها من عبور تحديات المرحلة الانتقالية، خاصة في سبيل إنجاح عملية السلام القائمة بين الحكومة والحركات المسلحة، والإعفاء من الديون الخارجية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.