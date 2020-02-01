عقب انتهاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعلان بنود "صفقة القرن" التي ترسم ملامح حل القضية الفلسطينية من وجهة النظر الأمريكية. بدأت تتوالى التصريحات الفلسطينية الرافضة لبنود هذه الخطة، من جميع أطياف الشعب الفلسطيني. حيث الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة أذاعها التلفزيون في رام الله في الضفة الغربية، قال لترامب ونتنياهو "إن القدس ليست للبيع وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة وصفقة المؤامرة لن تمر". Advertisements وفيما يلي بنود المباردة والتي نشرتها سبوتنيك الروسية.

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كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف .. «بالأرقام والخريطة» هذه هى بنود «الخطة الأمريكية للسلام» .. أبو مازن : «المؤامرة لن تمر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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