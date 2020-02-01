ملامح المكننة تدخل ابواب الاحوال الشخصية

بدأت ملامح المكننة تدخل مقر الاحوال الشخصية، حيث اعلنت المديرية العامة للاحوال الشخصية عن لوائح القوائم الانتخابية الاولية 2020-2021. اما اللافت في المشروع، فهو اعتماده على رقم بطاقة الهوية او رقم ​جواز السفر​ (الرقم كاملاً، وحرفي LR لجواز السفر)، ومتابعته من على ​الشاشة​ في اي مكان تتوفر فيه وسائل الاتصال بالانترنت.

والاهم من ذلك، ما اشار اليه المدير العام في كلمته عبر الموقع الرسمي، لجهة انجاز هذا المشروع بأكمله دون الاستعانة بأي جهة من خارج المديرية، وتوفير مبالغ مالية كبيرة على الخزينة. وهنا، باتت مسؤولية اي اخطاء في الاسماء او مكان القيد وغيرها، على عاتق المواطن الذي يمكنه بسهولة الاطلاع على اسمه في اللوائح، وتصحيح ما يوجب تصحيحه اذا كان هناك من اخطاء، عبر التقدم بطلب الى مختار المحلة.

عسى ان تكون هذه الخطوة سابقة على طريق ادخال المكننة الكاملة الى مختلف اقسام المديرية، والى مختلف الوزارات التي تهتم بشؤون الناس اليومية، علها تخفف من عبء التنقلات والوقت على المواطن.

لمراجعة لوائح القوائم الانتخابية، يرجى الدخول الى الرابط الرسمي للمديرية العامة للاحوال الشخصية على الرابط التالي: www.dgcs.gov.lb.