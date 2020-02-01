جميل السيد: من يصدق رياض سلامه؟

اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ قال ان سعر صرف ​الليرة​ الرسمي سيبقى كما هو، والفارق بين الرسمي والصرافين موقت، من يصدقه؟ حتى الأمس القريب، كان سلامة يطمئن اللبنانيين أن الليرة صامدة وبألف خير، فجأة وعند أول أزمة سقط حامي الليرة في التناقضات، وتبين أنه كان يبيع الوهم للناس، هذا الإحتيال اسمه بونزي".

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