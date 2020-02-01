عتمة في بسبينا البترونية بسبب سرقة كابل محطة الكهرباء

اقدم مجهولون ليل أمس على سرقة الكابل النحاسي من محطة الكهرباء في محلة بسبينا في ​البترون​، ما أغرق الأحياء والمنازل التي تتغذى منها في بسبينا وفي محيط ​الريجي​ بالظلام منذ ليل أمس.

وحضرت عناصر من الأجهزة الامنية المختصة والأدلة الجنائية وباشرت تحقيقاتها في سبيل الكشف عن هوية الفاعلين.

كما، ناشد سكان المنطقة الجهات المعنية العمل فورا وإعادة ​التيار الكهربائي​ في أسرع وقت ممكن.