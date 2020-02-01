عتمة في بسبينا البترونية بسبب سرقة كابل محطة الكهرباء

اقدم مجهولون ليل أمس على سرقة الكابل النحاسي من محطة الكهرباء في محلة بسبينا في البترون، ما أغرق الأحياء والمنازل التي تتغذى منها في بسبينا وفي محيط الريجي بالظلام منذ ليل أمس.
وحضرت عناصر من الأجهزة الامنية المختصة والأدلة الجنائية وباشرت تحقيقاتها في سبيل الكشف عن هوية الفاعلين.
كما، ناشد سكان المنطقة الجهات المعنية العمل فورا وإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن.
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