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عتمة في بسبينا البترونية بسبب سرقة كابل محطة الكهرباء

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اقدم مجهولون ليل أمس على سرقة الكابل النحاسي من محطة الكهرباء في محلة بسبينا في ​البترون​، ما أغرق الأحياء والمنازل التي تتغذى منها في بسبينا وفي محيط ​الريجي​ بالظلام منذ ليل أمس.

وحضرت عناصر من الأجهزة الامنية المختصة والأدلة الجنائية وباشرت تحقيقاتها في سبيل الكشف عن هوية الفاعلين.

كما، ناشد سكان المنطقة الجهات المعنية العمل فورا وإعادة ​التيار الكهربائي​ في أسرع وقت ممكن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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