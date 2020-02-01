أصدر ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ قرارا كلف في موجبه رئيسة دائرة البلديات في المحافظة هبة زعيتر بمهام تفتيش الدوائر الإقليمية، ومراقبة الموظفين، ودوام الحضور في شكل دوري، على أن ترفع تقريرا شهريا للمحفاظة مرة كل شهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خضر كلف زعيتر بمهمة تفتيش الدوائر الإقليمية وضبط الدوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.