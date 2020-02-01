أمطار خفيفة محلية غدا وثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان تسيطر كتل هوائية باردة ورطبة على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس متقلب.
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات،تتساقط أمطار متفرقة ورياح ناشطة احياناً كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما دون في المناطق الداخلية والشمالية.
الأحد: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار خفيفة محلية وثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ١٢٠٠م وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.
الإثنين: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال والداخل. تبقى الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة محلية في المناطق الشمالية.
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