أمطار خفيفة محلية غدا وثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان تسيطر كتل هوائية باردة ورطبة على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس متقلب.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات،تتساقط ​أمطار​ متفرقة ورياح ناشطة احياناً كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما دون في المناطق الداخلية والشمالية.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار خفيفة محلية وثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق. نحذر من تكون الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو ١٢٠٠م وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الإثنين: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال والداخل. تبقى الاجواء مهيأة ل​تساقط امطار​ خفيفة محلية في المناطق الشمالية.