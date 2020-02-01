وزير المال: البيان الوزاري سيكون جاهزا يوم الإثنين

أعلن وزير المال غازي وزني أنّ "يوم الإثنين، سيكون البيان الوزاري جاهزًا".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّنا تلقّينا تعميم "مصرف لبنان" لتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها، ونقوم بدراسته وسنبتّ بالأمر في خلال أيام".
وكان قد كشف حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، في وقت سابق، عن أنّ "التعميم المتعلّق بتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها في المرحلة الراهنة موجود لدى رئيس الحكومة حسان دياب ووزني منذ عشرة أيام".
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