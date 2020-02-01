وزير المال: البيان الوزاري سيكون جاهزا يوم الإثنين

أعلن وزير المال ​غازي وزني​ أنّ "يوم الإثنين، سيكون ​البيان الوزاري​ جاهزًا".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّنا تلقّينا تعميم "​مصرف لبنان​" لتنظيم العلاقة بين ​المصارف​ وزبائنها، ونقوم بدراسته وسنبتّ بالأمر في خلال أيام".

وكان قد كشف حاكم "مصرف لبنان" ​رياض سلامة​، في وقت سابق، عن أنّ "التعميم المتعلّق بتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها في المرحلة الراهنة موجود لدى رئيس الحكومة ​حسان دياب​ ووزني منذ عشرة أيام".