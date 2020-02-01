سلامة: التعميم المتعلق بتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها موجود لدى دياب ووزني

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "التعميم المتعلق بتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها في المرحلة الراهنة موجود لدى رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني منذ عشرة أيام".
وأكد سلامة في حديث تلفزيوني، انه "إذا وافقا عليه سيصدر بالطريقة المعتادة ولن يتضمن تدابير استثنائية وأن الأعمال ستتواصل في المصارف كالمعتاد"، لافتًا الى أن "الهدف هو إيجاد معاملة متساوية وعادلة بين جميع الزبائن".
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