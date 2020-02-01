وصلت الطائرة الّتي وجّه ملك الأردن عبدالله الثاني بإرسالها لإجلاء 71 طالبًا أردنيًّا وعربيًّا من مدينة ووهان الصينية، بعد تفشّي فيروس "كورونا"، إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن.
وأوضح وزير الصحة بالوكالة صالح الخرابشة، أنّ "الطلاب الأردنيّين سيتمّ نقلهم إلى "مستشفى البشير" لفحصهم والتأكّد من خلوّهم من المرض، دون دخولهم إلى مبنى المطار كإجراء احترازي".
أمّا وزير النقل خالد سيف، فلفت إلى أنّ "طائرة الملكية الأردنية، الّتي أقلّت 55 طالبًا أردنيًّا وسبعة طلاب من فلسطين وثلاثة آخرين من سلطنة عمان وواحد لبناني وثلاثة تونسيّين وواحد بحريني، بالإضافة إلى زوجة طالب تحمل الجنسية الروسية، وأفراد الطاقم الطبي وأفراد الطائرة؛ هي أوّل ناقل رسمي لدولة تدخل إلى مطار ووهان لعملية الإخلاء".
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة أردنية أجلت 71 طالبا أردنيا وعربيا بينهم لبناني من ووهان الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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