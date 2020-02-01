وزير الداخلية الإيرانية أعلن إجراءات خاصة لمنع دخول فيروس كورونا إلى البلاد

أعلن وزير الداخلية ال​إيران​ية ​عبدالرضا رحماني فضلي​، وضع إجراءات خاصّة للحيلولة دون دخول فيروس ​كورونا​ إلى إيران"، مطالبًا المواطنين بـ"عدم الإصغاء إلى الشائعات وأخذ الأخبار والمعلومات الخاصة بفيروس "كورونا" من الجهات المعنيّة والمصادر الرسميّة".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "فرض بعض القيود المؤقتة هو لطمأنة المواطنين الإيرانيين والحفاظ على صحّتهم فقط، وهذه قضية تفوق أهميّتها أي قضيّة أُخرى".

وكان النائب الأول للرئيس الإيراني ​اسحاق جهانغيري​، قد أوعز خلال اجتماع عُقد يوم أمس الجمعة لدراسة سبل منع دخول فيروس "كورونا" إلى البلاد، لدوائر المحافظات والمدن وسائر الأجهزة للتأهّب الکامل لمنع دخول الفيروس إلى البلاد.