لفت الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع جامعة الدول العربية الى اننا "طلبنا الاجتماع لإطلاع الوزراء العرب على موقفنا من الخطة الأميركية لمنع ترسيمها كمرجعية جديدة".
وأشار الى أن " وعد بلفور كان وعداً أميركياً إذا كان هناك تنسيق كامل بين بريطانيا العظمى في ذلك الوقت وأميركا على كل كلمة وردت في هذا الوعد"، ومضيفا: " تفاوضنا مع الإسرائيليين من دون معرفة أميركا ولذلك نجحت المفاوضات وأثمرت اتفاق أوسلو".
وشدد على أن "بنيامين نتانياهو لا يؤمن بالسلام والدليل على ذلك أنه أمضى في رئاسة الحكومة الاسرائيلية أكثر من أي شخص آخر وخلال وجوده لم يحدث أي تقدم في عملية السلام".
واضاف: "لقاءاتنا الأربعة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تثمر شيئا، وهو قدم خلال لقاءات سابقة بحل القضية الفلسطينية بشكل يتناسب مع الموقف الفلسطيني"، مضيفا: " أبلغت ترامب بالرغبة في إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح".
كانت هذه تفاصيل خبر عباس: أبلغت ترامب أنني سأسعى لأن تكون دولة فلسطين منزوعة السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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