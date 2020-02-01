عباس: أبلغت ترامب أنني سأسعى لأن تكون دولة فلسطين منزوعة السلاح

لفت الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ خلال اجتماع ​جامعة الدول العربية​ الى اننا "طلبنا الاجتماع لإطلاع الوزراء العرب على موقفنا من الخطة الأميركية لمنع ترسيمها كمرجعية جديدة".

وأشار الى أن " ​وعد بلفور​ كان وعداً أميركياً إذا كان هناك تنسيق كامل بين ​بريطانيا​ العظمى في ذلك الوقت و​أميركا​ على كل كلمة وردت في هذا الوعد"، ومضيفا: " تفاوضنا مع الإسرائيليين من دون معرفة أميركا ولذلك نجحت المفاوضات وأثمرت اتفاق ​أوسلو​".

وشدد على أن "​بنيامين نتانياهو​ لا يؤمن ب​السلام​ والدليل على ذلك أنه أمضى في ​رئاسة الحكومة​ الاسرائيلية أكثر من أي شخص آخر وخلال وجوده لم يحدث أي تقدم في عملية السلام".

واضاف: "لقاءاتنا الأربعة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تثمر شيئا، وهو قدم خلال لقاءات سابقة بحل القضية الفلسطينية بشكل يتناسب مع الموقف الفلسطيني"، مضيفا: " أبلغت ترامب بالرغبة في إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح".