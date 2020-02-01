وزير الخارجية العراقي: ما تسمى بصفقة القرن تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع

اشار وزير الخارجية العراقي ​محمد الحكيم​ خلال الاجتماع الاستثنائي لجامعة الدول العربيّة لبحث تداعيات "صفقة القرن"، الى ان ما تسمى بـ"صفقة القرن" تسعى لفرض ​سياسة​ الأمر الواقع، ودعا إلى دعم حق ​الشعب الفلسطيني​ بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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