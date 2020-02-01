السيسي لعباس: مصر تدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية

توجه الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ الى الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ بالقول "مصر تدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية". وبدأ وزراء الخارجية العرب في التوافد على مقر جامعة الدول ارعبية بالعاصمة المصرية القاهرة لحضور الاجتماع الطارئ، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبومازن، لبحث كيفية الرد على "صفقة القرن". وسيستمع وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع اليوم، من عباس للموقف الفلسطيني حول ما تسمى صفقة القرن الأميركية- الإسرائيلية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبنيامين نتانياهو، الثلاثاء الماضي، وبحث السبل العربية للرد على الإعلان الأميركي.

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