وزير الصحة التركي جدد إعلان عدم تشخيص أي إصابة بفيروس كورونا في البلاد

جدّد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الإعلان أنّه لم يتمّ تشخيص أي إصابة بفيروس "​كورونا​" في ​تركيا​.

ولفت في مؤتمر صحافي في العاصمة ​أنقرة​، إلى أنّه "جرى رصد 11 ألف و791 إصابة بفيروس كورونا في 26 دولة حول العالم، 99 بالمئة منها في ​الصين​"، موضحًا أنّه "تمّ أخذ عينات من 88 حالة مشتبه بها، في ولايات تركيّة مختلفة، ونؤكّد عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس لأي شخص".

وذكر كوجة أنّ "الجهات المختصة أجرت فحوصًا لـ13 ألف مسافر قادمين إلى تركيا حتّى اليوم، ولم يتم رصد أي حالة مشتبهة".