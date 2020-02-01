عباس يلتقي وزير الخارجية العراقي للرد على صفقة القرن

التقى الرئيس ال​فلسطين​ي ​محمود عباس​ وزير الخارجية العراقي ​محمد علي الحكيم​ قبل بدء الاجتماعات بمقر ​الجامعة العربية​. وبدأ وزراء الخارجية العرب في التوافد على مقر جامعة الدول ارعبية بالعاصمة المصرية ​القاهرة​ لحضور الاجتماع الطارئ، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبومازن، لبحث كيفية الرد على "​صفقة القرن​". وسيستمع وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع اليوم، من عباس للموقف الفلسطيني حول ما تسمى صفقة القرن الأميركية- الإسرائيلية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي ​دونالد ترمب​، و​بنيامين نتانياهو​، الثلاثاء الماضي، وبحث السبل العربية للرد على الإعلان الأميركي.

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