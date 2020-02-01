لوكاشينكو يعلن استعداده لمناقشة جميع قضايا العلاقات الثنائية مع بومبيو

أعلن الرئيس البيلاروسي ​ألكسندر لوكاشينكو​ بأنه على استعداد خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، لمناقشة جميع القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية بين ​مينسك​ و​واشنطن​.

واضاف لوكاشينكو: "السيد وزير الخارجية، أنا مستعد، لمناقشة جميع القضايا المدرجة على جدول أعمال علاقاتنا اليوم، والإجابة بصدق وصراحة على جميع الأسئلة التي هي اليوم، بطريقة أو بأخرى، موجودة في المؤسسة الأميركية"، لافتا الى انه "يجب أن تعلم أنك أتيت إلى بلد طبيعي، يعيش فيها أناس عاديون وبلد مستعد للعمل من أجل الاستقرار و​السلام​ على الأقل في هذه المنطقة".