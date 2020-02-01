لفت "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إلى أنّ "الإشتباكات العنيفة تتواصل على محاور عدّة في ريف مدينة الباب الغربية والجنوبي الغربي، بين قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من جانب، وفصائل موالية لتركيا من جانب آخر، وذلك في إطار الهجوم الّذي تنفّذه الأخيرة منذ صباح اليوم ضمن معركة "العزم المتوقد".
وأوضح "أنّه رصد تقدّمات حقّقتها الفصائل في المنطقة، تمثّلت بالسيطرة على قرى الشعالة وتل الرحال وخربشا، بالتزامن مع تمكّنها من أسر عناصر لقوات النظام، بالإضافة إلى إعطاب آليّات لها، فيما عمد مقاتلون إلى الدَوس بأقدامهم على العلم الروسي بعد إنزاله من على أحد النقاط الّتي تقدّموا إليها".
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري: الفصائل الموالية لأنقرة سيطرت على 3 قرى بريف مدينة الباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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