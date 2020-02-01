المرصد السوري: الفصائل الموالية لأنقرة سيطرت على 3 قرى بريف مدينة الباب

لفت "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" إلى أنّ "الإشتباكات العنيفة تتواصل على محاور عدّة في ريف ​مدينة الباب​ الغربية والجنوبي الغربي، بين قوات ​النظام السوري​ والمسلحين الموالين لها من جانب، وفصائل موالية ل​تركيا​ من جانب آخر، وذلك في إطار الهجوم الّذي تنفّذه الأخيرة منذ صباح اليوم ضمن معركة "العزم المتوقد".

وأوضح "أنّه رصد تقدّمات حقّقتها الفصائل في المنطقة، تمثّلت بالسيطرة على قرى الشعالة وتل الرحال وخربشا، بالتزامن مع تمكّنها من أسر عناصر لقوات النظام، بالإضافة إلى إعطاب آليّات لها، فيما عمد مقاتلون إلى الدَوس بأقدامهم على العلم الروسي بعد إنزاله من على أحد النقاط الّتي تقدّموا إليها".