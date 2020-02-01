وزارة النفط العراقية: مجموع الصادرات لعام 2019 بلغ مليارا و287 مليون برميل

أعلنت شركة تسويق ​النفط​ "سومو" التابعة لوزارة النفط العراقية، أنّ "مجموع الصادرات النفطية لعام 2019 بلغ مليارًا و287 مليونًا و196 ألف برميل"، موضحةً أنّ "معدّل التصدير الشهري بلغ 107 ملايين و266 ألف برميل، وبمعدّل 3 ملايين و460 ألف برميل يوميًّا".

وكشفت عن أنّ "الإيرادات المتحقّقة من مبيعاتها للنفط الخام بلغت 78 مليارًا و527 مليون دولار، بمعدّل 6 مليار و543 مليون دولار شهريًّا"، لافتةً إلى أنّ "معدّل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 61 دولارً و6 سنتات". وبيّنت أنّ "مجموع الصادرات النفطية من الحقول النفطية في ​البصرة​ والوسطن الّتي صدرت عن طريق موانئ البصرة، بلغت 1.2 مليار برميل، وبإيرادات بلغت 76.185 مليار دولار".