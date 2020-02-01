وزارة النفط العراقية: مجموع الصادرات لعام 2019 بلغ مليارا و287 مليون برميل

أعلنت شركة تسويق النفط "سومو" التابعة لوزارة النفط العراقية، أنّ "مجموع الصادرات النفطية لعام 2019 بلغ مليارًا و287 مليونًا و196 ألف برميل"، موضحةً أنّ "معدّل التصدير الشهري بلغ 107 ملايين و266 ألف برميل، وبمعدّل 3 ملايين و460 ألف برميل يوميًّا".
وكشفت عن أنّ "الإيرادات المتحقّقة من مبيعاتها للنفط الخام بلغت 78 مليارًا و527 مليون دولار، بمعدّل 6 مليار و543 مليون دولار شهريًّا"، لافتةً إلى أنّ "معدّل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 61 دولارً و6 سنتات". وبيّنت أنّ "مجموع الصادرات النفطية من الحقول النفطية في البصرة والوسطن الّتي صدرت عن طريق موانئ البصرة، بلغت 1.2 مليار برميل، وبإيرادات بلغت 76.185 مليار دولار".
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