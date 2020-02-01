وزير إيراني: أوكرانيا وإيران تحققان معا بمحتويات الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة

أكّد وزير النقل والتنمية العمرانية ال​إيران​ية ​محمد إسلامي​، أنّ "إيران ​أوكرانيا​ كجهتين معنيتين في حادث سقوط طائرة "بوينغ" الأوكرانية، تعملان حاليًّا معًا لدراسة محتويات الصندوق الأسود، وفقًا لمعايير ​منظمة الطيران المدني الدولي​".

ولفت في تصريح صحافي، على هامش حفل رمزي أُقيم في مطار مهرآباد، بمناسبة وصول الإمام الخميني إلى ​طهران​، إلى أنّ "عمليّة المراجعة كانت مختلفة، وأنّ دراسة محتويات الصندوق الأسود كانت إحدى الخطوات".

وكانت قد تحطّمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، فجر يوم الأربعاء 8 كانون الثاني 2020، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى كييف عقب إقلاعها بدقائق، ما أدّى إلى مقتل 176 شخصًا.