أكّد وزير النقل والتنمية العمرانية الإيرانية محمد إسلامي، أنّ "إيران أوكرانيا كجهتين معنيتين في حادث سقوط طائرة "بوينغ" الأوكرانية، تعملان حاليًّا معًا لدراسة محتويات الصندوق الأسود، وفقًا لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي".
ولفت في تصريح صحافي، على هامش حفل رمزي أُقيم في مطار مهرآباد، بمناسبة وصول الإمام الخميني إلى طهران، إلى أنّ "عمليّة المراجعة كانت مختلفة، وأنّ دراسة محتويات الصندوق الأسود كانت إحدى الخطوات".
وكانت قد تحطّمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، فجر يوم الأربعاء 8 كانون الثاني 2020، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى كييف عقب إقلاعها بدقائق، ما أدّى إلى مقتل 176 شخصًا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير إيراني: أوكرانيا وإيران تحققان معا بمحتويات الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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