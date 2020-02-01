أستراليا تمنع غير المقيمين القادمين من الصين من دخول أراضيها









اسماء السيد - سيدني: قررت أستراليا منع غير المقيمين القادمين من الصين من دخول أراضيها اعتبارًا من السبت في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

قال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون "وحدهم المواطنون الأستراليون والمقيمون في أستراليا وحاملو وثائق وصاية قانونية والزوجات" سيسمح لهم بدخول البلاد. أضاف أنه "سيطلب من الأشخاص العائدين الخضوع لفترة حجر صحي لمدة 14 يوما".

تابع أنه "يجري وضع الترتيبات من قبل سلطات الحدود للتأكد من تفعيلها"، موضحا أن هذه السلطات ستكون قادرة على "تعزيز" الإجراءات في الساعات الـ24 المقبلة لرصد الذين غادروا الصين أو مروا عبرها. وأكد أنه سيتم إعفاء طواقم الطائرات الذين "يستخدمون معدات حماية شخصية ملائمة".

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من جهتها، قامت وزارة الخارجية الاسترالية بتأكيد نصيحتها بتجنب السفر إلى الصين. لكنها أوضحت أن الإجراءات لا تطبق على هونغ كونغ وستتم مراجعتها خلال 14 يوما.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت إجراءات استثنائية لإغلاق حدودها أو فرض حجر صحي على المسافرين العائدين من الصين وخصوصا من مدينة ووهان بؤرة المرض.

يعزز قرار الولايات المتحدة واستراليا عزلة الصين التي ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 259 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 11 ألف و791 شخصا، اي بزيادة 2100 إصابة جديدة الجمعة، كما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة.

