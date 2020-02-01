شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: تعديلات هيكلية وزيادة مقرات استعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب بدأ إجراء تعديلات خلال الفترة القادمة فى الهياكل داخل عدد من أمانات الحزب بالمحافظات مع تجديد الثقة فى أمانات المحافظات الأخرى استعدادا للانتخابات المقبلة سواء البرلمانية أو المحلية .

ولفت رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحزب يعمل بشكل رئيسى على تمكين الشباب لتكوين تجربة حزبية وسياسية تصنع كوادر سياسية ونقدم نماذج شبابية قادرة على القيادة، مشيرا إلى أن الحزب شكل لجنة خاصة لدراسة قوانين الانتخابات الثلاث الشيوخ والنواب والمحليات .

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وأشار رئيس حزب المؤتمر إلى أن الحزب عمل خلال الفترة الماضية على توسيع وزيادة عدد مقراته لتصل لأكثر من 130 مقرا على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الحزب يعمل على اختيار الكوادر المؤهلة لخوض الانتخابات سواء الشيوخ أو النواب أو المحليات.

جدير بالذكر أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن أنه يمكن الانتهاء من قوانين مجلسى النواب والشيوخ قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس قبل نهاية يونيو المقبل على الحد الأقصى، باعتبار أن هذه القوانين حيوية وتحتاج إلى حوار مجتمعى، وهذا النهج التزم به فى كل القوانين، وشدد أبو شقة على أنه ليس هناك ما يمنع أن تكون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ والمحليات هذا العام، فالمسألة تحكمها إجراءات لتحقيق تأمين كامل وشامل للعملية الانتخابية بما تحقق الشفافية والنزاهة.

كما أن حزب مستقبل وطن كان قد بدأ حوار وطنى، مع عدد من الأحزاب، منها حزب المؤتمر حول القوانين المنظمة للانتخابات، وشمل أحزاب "مستقبل وطن، الوفد، التجمع، الاصلاح والتنمية، العدل، المصرى الديمقراطى، الغد، الشعب الجمهورى، المحافظين، المؤتمر " وغيرهم، للتعرف على أهم نقاط الاتفاق والاختلاف على مشاريع القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب والشيوخ والمحليات فى إطار إعادة خلق مناخ سياسى جيد خلال الفترة المقبلة.