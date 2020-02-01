شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تبدأ فى تلقى طلبات قيد خريجى التعليم المفتوح ثانوية عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت نقابة المحامين، اليوم السبت، تلقى طلبات قيد التعليم المفتوح من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تمهيدا للقيد بالنقابة نفاذا لقرارات المجلس فى جلسته الخميس قبل الماضي.

وشددت النقابة أن القيد سيكون مفتوحا لخريجى نظام التعليم المفتوح بنظام الثانوية العامة فقط، وليس الدبلومات الفنية، مطالبة خريجى التعليم المفتوح مسبوق بثانوية عامة التوجه للنقابة، لتقديم أوراق القيد لدى الشئون القانونية بالنقابة.

وكانت النقابة العامة للمحامين، قد بدأت صباح أول أمس الخميس، تلقى أوراق الترشح فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 2 فبراير، وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف وأخرى على مقاعد الهيئات العامة والشركات.

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وتقدم سامح عاشور نقيب المحامين الحالى بأوراق ترشحه على منصب النقيب، وسط هتافات أنصاره الذين رددوا "النقيب هو النقيب "، كما تقدم ابراهيم عبد السميع ومجدى عبد الستار ومجدى راشد ومحمد رجب وحسين الرشيدى لمنصب النقيب .

وقال سامح عاشور المحامى بالنقض والمرشح لمنصب نقيب المحامين، إنه ترشح لدورة جديدة تلبية لرغبة المحامين من كافة محافظات مصر والتى لمسها خلال لقاءته المتعددة بهم، معربا عن أمله فى تحقيق كافة أمال وطموحات المحامين، واستكمال مسيرة الإنجازات التى تحققت خلال دورة مجلس النقابة الحالية.

وأكد عاشور فى تصريحات صحفية له، أن استكمال تنقية الجداول من غير المشتغلين على رأس أولوياته، إضافة لتحسين الرعاية الصحية والاجتماعية وكافة الخدمات المقدمة للمحامين بشكل مستمر فى ضوء موارد النقابة، وإنهاء كافة المشروعات التى تنشأها النقابة بعدة محافظات، مع الاستمرار فى تأسيس وتطوير مقرات النقابة وأنديتها وغرف المحامين بالمحاكم وفقا لما تقتضى الأوضاع.

وشدد: "لا سقف لدى فى تطوير النقابة وتحسين خدماتها لصالح خدمة المحامين وأسرهم"، مجددا مناشدته للجمعية العمومية بعدم دعم أى مرشح لم يساند المصالح العليا للمحامين المتمثلة فى تنقية الجداول ورفض قيد خريجى التعليم المفتوح من أصحاب الدبلومات".