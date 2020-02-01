شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد عبد الخالق وخالد أبو طالب يترشحان لمجلس المحامين عن استئناف القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت لجنة انتخابات نقابة المحامين طلب ترشح 4 محامين لعضوية مجلس النقابة العامة عن استئناف القاهرة فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس المقبل.

وجاء من بين المرشحين، سعيد عبد الخالق، وعماد هريدى، وخالد أبو طالب عضو مجلس النواب وجمال يحيى.

وكانت النقابة العامة للمحامين شكلت 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة لتلقى أوراق الترشح، وهي لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف، وأخرى على مقاعد الهيئات العامة والشركات.

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ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الإثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات في النقابة، على أن تبدأ التنازلات والطعون والاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير وحتى الخميس الموافق 6 فبراير، والفصل فى الطعون والتنازلات يوم الإثنين الموافق 10 فبراير، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير.

وكان مجلس نقابة المحامين، عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .