شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة حول إجراءات الوقاية بأسواق بيع الحيوانات وحظر الذبح خارج المجازر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بدرى ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ووكيل نقابة البيطريين، بطلب إحاطة الى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الزراعة السيد القصير، بشأن إجراءات الرقابة على أسواق بيع الحيوانات المنتشرة في كل محافظات الجمهورية، لاسيما في ظل وجود أسواق عشوائية بعدد من المناطق.

وأشار النائب في طلب الإحاطة، إلى أن الحيوانات بيئة حاضنة للفيروسات، وهو الأمر الذى يستوجب تشديد الرقابة على أسواق بيع الحيوانات، خصوصا الأسواق العشوائية.

وفي السياق ذاته، شدد ضيف، على ضرورة قيام الحجر البيطري بدوره، باعتباره خط الدفاع الأول عن المواطنين، في مواجهة أى أمراض للحيوانات، ومنع وصولها.

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وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بحملات مكثفة على المجازر في الفترة الراهنة، وكذلك التشديد على مواجهة الذبح خارج «السلخانات» الذى انتشر بصورة كبيرة فى الفترة الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة قيام الحكومة بتطوير المجازر وزيادة عددها على مستوى الجمهورية، وكذلك تشديد عقوبة الذبح خارج المجازر.

وقال البدرى ضيف: مواجهة الأمراض التى تصيب الحيوانات أمر ضرورى في الوقت الراهن من مبدأ "الوقاية خير من العلاج"، مشيرا إلى أن منع وصول الأمراض للمواطنين غير مكلف بالنسبة لعلاج الأمراض الناتجة عن تناول أطعمة غير صحية.

وكانت قد كلفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، مديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، ومديريات الطب البيطرى، بالمرور على مجازر اللحوم، وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها، للتأكد من سلامة المعروض، وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاة المخالفين، والتأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.