وزير الأوقاف: إنشاء مدرسة بكوم أمبو ومسجد بالإسكان المتميز في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إهداء محافظة أسوان مشروع إنشاء مدرسة الخور قبلي بقرية العباسية بكوم أمبو، والتي ستضم 16 فصلًا على نفقة الوزارة، ضمن 10 مدارس يجري إنشاؤها على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه من عوائد الوقف، بجانب إنشاء مسجد بعمارات الإسكان المتميز، فضلاً عن إنشاء 4 حضانات للأطفال ومباني خدمية بعمارات إسكان الأوقاف بحي الصداقة الجديدة.
جاء ذلك فى الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الأوقاف، اليوم السبت، مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، لاستعراض المطالب والاحتياجات الملحة.
وأكد المحافظ، أنه جرى مناقشة الموقف التنفيذي لـ 6 مشروعات، منها دفع العمل بمشروع الإسكان المتميز بحي العقاد لاستكمال المراحل التالية، وخاصة بعد نجاح المحافظة بالتنسيق مع الوزارة في البدء بتسليم المرحلة الأولى من المشروع بواقع 312 وحدة سكنية، عقب رفع فروق التكلفة المالية عن الذين جرى تخصيص وحدات سكنية لهم بإجمالي 2118 منتفع.
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