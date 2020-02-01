تلاعب في حسابات.. ضبط موظف بشركة استولى على مليون جنيه في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مسئول بإحدى شركات تجارة الجملة، لقيامه بالاشتراك مع آخر بالتلاعب في حسابات الشركة، وإثبات كميات من السلع الغذائية والاستيلاء على الفارق لحسابهما، بمحافظة سوهاج.
كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، أفادت بقيام شخصين (يعملان بإحدى شركات تجارة الجملة بسوهاج) باستغلال موقعهما الوظيفي والاشتراك فيما بينهما في التلاعب في فواتير الصرف ويوميات المراجعة بإثبات كميات من السلع الغذائية أعلى من المنصرف لتجار التموين والاستيلاء على الفارق لأنفسهما مما أدى إلى الإضرار بالمال العام بما هو قيمته ( 978,353 - تسعمائة وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون جنيه).
تأكد ذلك بتقرير لجنة التفتيش العام بالشركة المصرية لتجارة الجملة .. كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول "أمين الفرع"، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقيامه بسداد مبلغ ( 200,000 ) مائتان ألف جنيه من المبالغ المستولى عليها بالاشتراك مع الثاني.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجاري ضبط المتهم الهارب.
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