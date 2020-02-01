تأجيل دعوى وقف قرار نقل تماثيل الكباش من الأقصر إلى القاهرة لـ 14 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بوقف وإلغاء قرار عملية نقل لعدد 4 من تماثيل الكباش من الفناء الأول "صالة الاحتفالات" خلف صرح نختانيبو بالكرنك؛ بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة لجلسة 14 مارس المقبل.

استندت الدعوى التي حملت رقم 15792 لسنة 74 قضائية، واختصمت كل من رئيس المجلس الأعلى للأثار، ووزير السياحة، إلى نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو 1970، والتي تنص على وقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.

وذكرت الدعوى، أن هناك خطورة على نقل تلك الأثار ويهدد سلامتها ويخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.