16 وافدًا من جامعة المنيا شاركوا بالملتقي الرياضي الأول لطلاب الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:

قال الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، إن 16 دارسًا من الطلاب الوافدين بجامعة المنيا من دول "العراق، وسوريا، وفلسطين" شاركوا بـ"الملتقي الرياضي الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية"، والذي تنظمه جامعة قناة السويس بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والاتحاد الرياضي للجامعات، في الفترة من ١ إلى ٤ فبراير ٢٠٢٠.

وأوضح "عبد النبي"، أن المُلتقى يُشارك فيه أكثر من 20 جامعة مصرية؛ وذلك في إطار خطة الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين؛ لتعميق العلاقات والتعاون بين الإدارة المركزية والجامعات المصرية لخدمة الطلاب الوافدين، وتقديم خدمات متنوعة لهم، وربطهم بالمجتمع المصري.

وشهدت الصالة المُغطاة بهيئة قناة السويس، اليوم السبت، فعاليات الافتتاح وطابور العرض الذي شارك فيه طلاب جامعة المنيا الوافدين، من الفرق الرياضية المختلفة المشاركة في ألعاب "خماسي كرة القدم، وكرة السلة، والعاب القوي، والسباحة، وتنس الطاولة، ومارثون، وسباق دراجات".

وأشرف على الطلاب وتأهيلهم للمشاركة في المُلتقي ومرافقتهم كل من وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب ورئيس البعثة، والدكتور طارق سعد أبو الليل، وهايلايد عايد محمد.