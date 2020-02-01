أسعار الذهب تصعد في السوق المحلي.. وجرام 21 يقترب من 700 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين سليم:

ارتفع سعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت 1 فبراير 2020، بقيمة 3 جنيهات إلى نحو 697 جنيها للعيار 21، مقابل 694 جنيها للجرام أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 597.4 جنيه، وعيار 24 إلى 796.5 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5576 جنيها، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب.

وكانت أسعار الذهب قفزت في مصر 16 جنيها للجرام خلال شهر يناير الماضي، وسط أجواء ساعدت على صعود أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة وسجلت أكبر مكاسبها الشهرية في خمسة أشهر مع تزايد شهية المستثمرين للمعدن النفيس بفعل مخاوف بشأن النمو الاقتصادي وسط انتشار فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1584.77 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول موسعا مكاسبه منذ بداية الشهر إلى أكثر من 4% وهو أفضل أداء شهري منذ أغسطس، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.1% لتبلغ عند التسوية 1587.90 دولار للأوقية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس الماضي أن تفشي فيروس كورونا أصبح حالة طوارئ عالمية، لكنها عارضت فرض قيود على السفر أو التجارة مع الصين وأبدت ثقتها في قدرة الصين على احتوائه.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.



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