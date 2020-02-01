إصابة 15 شخصًا من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

أصيب 15 شخص، من أسرة واحدة، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "مصر– إسماعيلية" الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بالشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، مدير قطاع الجنوب، بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق "مصر– إسماعيلية" الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا، جميعهم من أسرة واحدة.

وتبين أن المصابين 8 رجال و4 سيدات و3 أطفال، وجميعهم مصابين بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتحويل حالة واحدة إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي؛ لإصابته بكسر في قاع الجمجمة.