موريتانيا: موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت

أكد رئيس الوزراء الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ سيدا، دعم بلاده للقضية الفلسطينية وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وهي حريصة على كل ما يخدم هذه القضية"، مشيرا إلى أن موريتانيا تبحث دائما في هذا الإطار عن موقف عربي موحد.
وقال رئيس الوزراء الموريتاني، خلال حديث أمام البرلمان اليوم السبت "إن موقف بلاده من القضية الفلسطينية موقف ثابت لا يتزحزح،
أكد أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.
وكان رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه قد
وأعرب ولد بايه عن موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية المركزية والمتمثل في دعم حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين وفق ما تنص عليه القرارات والتوصيات الدولية ذات الصلة.
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