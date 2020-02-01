أعلنت وزارة النقل الروسية، فرض قيود على الرحلات الجوية مع الصين، اعتبارا من اليوم السبت، بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد.
وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه بموجب القرار ستكون الرحلات الجوية مع الصين محدودة.
وسيتم إيقاف الرحلات الجوية الإقليمية المنتظمة بين البلدين، وسيستمر تشغيل الرحلات من موسكو من خلال الخطوط الروسية "إيروفلوت"، وشركات الطيران الصينية "إير تشاينا"، و"هاينان إيرلاينز"، و"تشاينا إيسترن إيرلاينز"، و"تشاينا ساوثرن إيرلاينز.
وأشارت الوزارة، إلى أن خطوط "إيروفلوت" ستحتفظ ببرنامج رحلاتها إلى بكين وشنجهاى وجوانجتشو وهونج
وأضافت، "سيقتصر تشغيل جميع الرحلات الجوية من موسكو إلى مدن الصين على الصالة F، فى مطار شيريميتيفو الدولي، فى حين تم نقل باقى الرحلات الدولية إلى الصالة B".
40 رحلة يوميا.
وكانت شركات الطيران الروسية، تشغل حوالى 150 رحلة إلى الصين أسبوعيا، فى حين تشغل شركات الطيران الصينية حوالى
وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 259 شخصا، قال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 11821 حالة.
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
ومن جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 11821 حالة فى العالم وأدى لوفاة 259 شخصا فى الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا| روسيا تضع قيود على الرحلات الجوية مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.