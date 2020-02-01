انطلاق الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بحضور أبومازن

انطلقت اليوم السبت أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ووزراء الخارجية العرب أو من يمثلونهم وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

يأتي الاجتماع الطارئ برئاسة العراق "رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة" بناء على طلب فلسطين، من خلال المندوبية الدائمة لدولة

فلسطين لدي الجامعة العريية.



ويهدف الاجتماع للاستماع إلى رؤية الرئيس الفلسطيني وبحث "خطة السلام" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية، وبحث سبل مواجهة كافة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية .



وقال السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوب بلاده لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، إن

انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الطارئ يأتي في وقت بالغ الأهمية يتطلب موقفا عربيا موحدا للرد على "خطة السلام" الأمريكية، ووضع الآليات التنفيذية المناسبة لتطبيق قرارات المجالس العربية وأهمها ما ورد في مبادرة السلام العربية بكافة بنودها وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية.



ومن المقرر أن يخرج مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، بقرار يبلور فيه الموقف العربي من الطرح الأمريكي فيما يتعلق بـ"خطة السلام" بشكل خاص وعملية السلام بصفة عامة.