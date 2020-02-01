شكري يعود للقاهرة من واشنطن عقب اتفاق سد النهضة

عاد الي القاهرة اليوم السبت وزير الخارجية سامح شكري بعد زيارة لواشنطن استغرقت 5 أيام شارك خلالها في اجتماعات وزراء الخارجية والري فى مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة الولايات المتحدة الامريكية والبنك الدولي حول سد النهضة والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي وانتهت أمس . والبنك الدولي حول سد النهضة والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي وانتهت أمس . وقد توصل الوزراء إلى اتفاق حول جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل ووضع آلية تتضمن إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء والتشغيل . النهضة على مراحل ووضع آلية تتضمن إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء والتشغيل .

واتفق الوزراء علي ان يكون التوصل إلى قرار نهائي شامل لمفاوضات سد النهضة في خلال 30 يوما من انتهاء اجتماع أمس .



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